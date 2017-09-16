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Волкер оголосив вимоги Вашинготона до миротворців на Донбасі

Субота, 16 вересня 2017, 18:54

Спецпредставник США з питань України Курт Волкер назвав три критерії, за яких США вважатиме миротворчу місію на Донбасі "справжньою" і гідною підтримки.

Про це він заявив у коментарі журналістам на полях конференції Yalta European Strategy, повідомляє корреспондент "Європейської правди".

"Зараз відкритий шлях до діалогу та для узгодження справжньої миротворчої місії. Тієї, яка би відповідала за безпеку на всій території. Тієї, яка би контролювала український бік російсько-українського кордону. Тієї, яка би забезпечувала зберігання та моніторинг важкого озброєння.

Я думаю, що така місія задовольняла би всі інші вимоги і відкрила шлях до політичного регулювання", - заявив він.

Варто зауважити, що оголошені Волкером позиції до певної міри подібні до вимог України, які назвав у суботу міністр Клімкін.

Курт Волкер також наголосив, що діалог про створення такої місії став можливим завдяки тому, що росіяни, які до того категорично відмовлялися від ідеї миротворців, змінили свою позицію.

"Те, що Росія запропонувала миротворців – це крок вперед, оскільки до того Росія була категорично проти.

Однак ті обриси мандату місії, які запропонувала Росія, лише поглибили би конфлікт. Миротворча місія, розміщена вздовж контактної лінії, захищала би миротворців, а не людей. Вона не дала би доступ до українсько-російського кордону", - пояснив спецпредставник США.

Європейська правда

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Теми: СШАДонбасмиротворці
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