Волкер анонсировал встречу с Сурковым и темы для обсуждения
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер проведет встречу с помощником президента РФ Владиславом Сурковым в октябре.
Об этом Волкер сообщил 16 сентября после конференции YES в комментарии журналистам, пишет Интерфакс-Украина.
По его словам, на предстоящей встрече с Сурковым он намерен обсудить вопросы восстановления территориальной целостности и безопасность Украины.
"Темы, которые буду обсуждать с мистером Сурковым - это восстановление украинской территориальной целостности и суверенитета, безопасность украинских граждан независимо от национальности или религии", - сообщил Волкер.
Также он напомнил, что Россия "на бумаге" подписалась под этими принципами, поскольку они содержатся в Минских соглашениях.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.