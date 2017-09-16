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Волкер анонсував зустріч з Сурковим та теми для обговорення

Субота, 16 вересня 2017, 23:27

Спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер проведе зустріч з помічником президента РФ Владиславом Сурковим у жовтні.

Про це Волкер повідомив 16 вересня після конференції YES в коментарі журналістам, пише Інтерфакс-Україна.

За його словами, на майбутній зустрічі з Сурковим він має намір обговорити питання відновлення територіальної цілісності і безпеку України.

"Теми, які буду обговорювати з містером Сурковим - це відновлення української територіальної цілісності і суверенітету, безпека українських громадян незалежно від національності або релігії", - повідомив Волкер.

Також він нагадав, що Росія "на папері" підписалася під цими принципами, оскільки вони містяться у Мінських угодах.

Теми: ДонбасСШАРосія
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