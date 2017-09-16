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Волкер анонсировал встречу с Сурковым и темы для обсуждения

Суббота, 16 сентября 2017, 23:27

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер проведет встречу с помощником президента РФ Владиславом Сурковым в октябре. 

Об этом Волкер сообщил 16 сентября после конференции YES в комментарии журналистам, пишет Интерфакс-Украина.

По его словам, на предстоящей встрече с Сурковым он намерен обсудить вопросы восстановления территориальной целостности и безопасность Украины.

"Темы, которые буду обсуждать с мистером Сурковым - это восстановление украинской территориальной целостности и суверенитета, безопасность украинских граждан независимо от национальности или религии", - сообщил Волкер. 

Также он напомнил, что Россия "на бумаге" подписалась под этими принципами, поскольку они содержатся в Минских соглашениях.

Темы: ДонбассСШАРосcия
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