Волкер анонсировал встречу с Сурковым и темы для обсуждения

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер проведет встречу с помощником президента РФ Владиславом Сурковым в октябре.

Об этом Волкер сообщил 16 сентября после конференции YES в комментарии журналистам, пишет Интерфакс-Украина.

По его словам, на предстоящей встрече с Сурковым он намерен обсудить вопросы восстановления территориальной целостности и безопасность Украины.

"Темы, которые буду обсуждать с мистером Сурковым - это восстановление украинской территориальной целостности и суверенитета, безопасность украинских граждан независимо от национальности или религии", - сообщил Волкер.

Также он напомнил, что Россия "на бумаге" подписалась под этими принципами, поскольку они содержатся в Минских соглашениях.