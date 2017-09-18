Садовый рассказал, о чем говорил с Саакашвили после "прорыва"

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Понедельник, 18 сентября 2017, 12:20

На встрече после возвращения экс-президента Грузии Саакашвили в Украину городской глава Львова Андрей Садовый не говорил с ним об объединении.

Об этом Садовый рассказал в интервью "Украинской правде", отвечая на вопрос о встрече оппозиционных политиков 10 сентября во Львове.

"Речь шла не об объединении, а о важности совместной работы и общения. Потому что очень часто украинцы объединяются перед расстрелом. А это уже бывает поздно. Надо уметь работать вместе, за круглым столом", - сказал он.

"С ним было достаточно много украинских политиков. На самом деле мы не имели какого-то предметного длинного разговора. Это были определенные эмоции. Затем коллеги пошли поужинать и на этом встреча прекратилась", - добавил Садовый.

На вопрос журналистов, не угнетает ли его, что у Саакашвили накануне "прорыва" была встреча с Коломойским, и не кажется ли ему, что в событиях на границе определенную роль мог сыграть Игорь Валерьевич, Садовый ответил: "Я не владею этим вопросом".

На уточнение, общается он с Коломойским, он ответил: "Нет, и Саакашвили мне об этом ничего не говорил".

Украинская правда

Темы: Садовый
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