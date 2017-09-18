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Садовий розповів, про що говорив із Саакашвілі після "прориву"

Понеділок, 18 вересня 2017, 12:20
Садовий розповів, про що говорив із Саакашвілі після прориву

На зустрічі після повернення екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі до України міський голова Львова Андрій Садовий не говорив з ним про об’єднання.

Про це Садовий розповів в інтерв’ю "Українській правді", відповідаючи на запитання про зустріч опозиційних політиків 10 вересня у Львові.

"Йшлося не про об'єднання, а стосовно важливості спільної праці і спілкування. Тому що дуже часто українці об'єднуються перед розстрілом. А це вже буває запізно. Треба уміти працювати разом, за круглим столом", - сказав він.

"З ним було достатньо багато українських політиків. Насправді ми не мали якоїсь предметної довгої розмови. Це були певні емоції. Потім колеги пішли повечеряти і на цьому зустріч припинилася", - додав Садовий.

На питання журналістів, чи не гнітить його, що у Саакашвілі напередодні "прориву" була зустріч з Коломойським і чи не здається йому, що у подіях на кордоні певну роль міг відіграти Ігор Валерійович, Садовий відповів: "Я не володію цим питанням".

На уточнення, чи спілкується він з Коломойським, він відповів: "Ні, і Саакашвілі мені про це нічого не говорив".

Українська правда

Теми: Садовий
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