На Майдане объявят "мобилизацию" в поддержку крупной политреформы

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Вторник, 19 сентября 2017, 00:56

20 сентября в 14:15 на Майдане Незалежности будет объявлено о начале мобилизации на Всеукраинскую акцию в поддержку крупной политической реформы - изменения избирательных правил, ограничения депутатской неприкосновенности и создании антикоррупционного суда.

Об этом сообщил нардеп от БПП Мустафа Найем на странице в Facebook.

Сама акция состоится 17 октября в столице и всех областных центрах Украины.

"Ограничения неприкосновенности народных депутатов (законопроект No 6773), с одной стороны, позволит привлечь их к уголовной ответственности на общих основаниях, с другой - сохранит индемнитет - отсутствие возможности преследования по результатам их политической позиции и высказываний", - написал Найем.

Также, как отметил нардеп, изменение избирательных правил предусматривает отмену смешанной избирательной системы, созданной в 2011 году в интересах режима Януковича, и внедрение пропорциональной избирательной системы с открытыми региональными списками.

"Для этого необходимо безотлагательно принять законопроект No 1068-2. Это важная часть коалиционного соглашения, международное обязательство Украины и предвыборное обещание президента Порошенко, что является залогом качественного обновления политической элиты Украины", - отметил он.

Кроме того, Найем заявил, что о необходимости создания антикоррупционного суда свидетельствуют десятки переданных в Соломенский суд коррупционных дел в отношении политиков топ-уровня, которые действующие судьи не могут беспристрастно рассматривать.

"Сегодня в парламенте находится законопроект No 6011, регулирующий создание соответствующих судебных институтов. Однако команда президента Порошенко усиленно проталкивает запуск антикоррупционных судов в форме палат, которые по формату работы ничем не будут отличаться от действующих судов", - подчеркнул он.

Темы: реформы
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