Мэр Житомира ушел в отставку, чтобы занять должность Найема
Житомирский городской совет 19 сентября единогласно поддержал досрочное прекращение полномочий городского головы Сергея Сухомлина. Источники говорят, что он планирует возглавить Госагентство по восстановлению вместо Мустафы Найема.
Источник: "Житомир.info", собеседники "Украинской правды" в Кабинете министров
Детали: Решение об отставке принято по инициативе самого мэра, и он поблагодарил коллег за него.
Ранее Сухомлин созвал внеочередную сессию городского совета на 19 сентября для голосования, среди прочего, и за свое увольнение.
По информации УП, Кабмин собирается назначить Сухомлина на должность главы Государственного агентства по вопросам восстановления вместо Мустафы Найема.
Что предшествовало: В начале июня глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем написал заявление об увольнении.