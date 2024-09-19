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Мэр Житомира ушел в отставку, чтобы занять должность Найема

Евгений Кизилов, Севгиль МусаеваЧетверг, 19 сентября 2024, 20:33
Мэр Житомира ушел в отставку, чтобы занять должность Найема
Сергей Сухомлин. фото с его фейсбук-страницы

Житомирский городской совет 19 сентября единогласно поддержал досрочное прекращение полномочий городского головы Сергея Сухомлина. Источники говорят, что он планирует возглавить Госагентство по восстановлению вместо Мустафы Найема.

Источник: "Житомир.info", собеседники "Украинской правды" в Кабинете министров

Детали: Решение об отставке принято по инициативе самого мэра, и он поблагодарил коллег за него.

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Ранее Сухомлин созвал внеочередную сессию городского совета на 19 сентября для голосования, среди прочего, и за свое увольнение.

По информации УП, Кабмин собирается назначить Сухомлина на должность главы Государственного агентства по вопросам восстановления вместо Мустафы Найема.

Что предшествовало: В начале июня глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем написал заявление об увольнении.

ЖитомирНайем
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