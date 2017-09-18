Парубий дал понять, что "Волю народа" не распустят

В распоряжении Аппарата Верховной Рады есть заявления двух нардепов на вхождение в группу "Воля народа".

Об этом 18 сентября заявил журналистам председатель ВР Андрей Парубий.

"С самого утра я эти заявления объявлю, ведь они вступают в силу, когда я их прочитаю на пленарном заседании ... По памяти не помню, но это два заявления на вхождение в группу", - сказал он.

В то же время Парубий не назвал фамилии этих нардепов.

УП ранее писала, что это Максим Микитась и Александр Супруненко.

Как известно, в Верховной Раде VIII созыва депутатская группа "Воля народа" насчитывает 17 нардепов.

В июне председатель Верховной Рады Андрей Парубий отмечал, что у депутатской группы "Воля народа" еще есть время пополнить свой состав, чтобы избежать роспуска.

На согласительном совете 4 сентября 2017 Ярослав Москаленко заявил, что его группа "Воля народа" продолжает существовать и в среду он передаст спикеру заявления тех, кто присоединился к ней.



Александр Супруненко был народным депутатом от "Партии регионов" с 2007 по 2012 год.

На внеочередных парламентских выборах Александр Супруненко был избран на избирательном округе №216 в Киеве. Является членом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия.

По результатам проверки ГФС электронных деклараций нардепов у Супруненко была установлена неуплата налогов на сумму 60 млн. гривен.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что готовит представление в Раду о лишении неприкосновенности за неуплату налогов.

Сам Супруненко опровергает обвинения в неуплате 60 млн. грн налогов и заявляет о фальсификации результатов проверки ГФС.

Брат Супруненко – Вячеслав – бывший зять экс-мэра Киева Леонида Черновецкого, подозревался в разбойном нападении в 2005 году на адвоката с целью завладеть документами, в которых содержались сведения об имущественных махинациях, касающиеся Супруненко.

Разыскивался Интерполом с 2011 года. В декабре 2015 стало известно, что с международного розыска его сняли.

Самовыдвиженец Максим Микитась зашел в Раду в 2016 году после промежуточных выборов в одномандатном округе №206 в Чернигове.



В округе его неформально поддерживал БПП.

Президент компании "Укрбуд" Микитась имеет довольно скандальное реноме, связанное с незаконным строительством в Киеве, то на основании решений крымских судов, то в зеленой зоне на берегу Днепра. Один из протестов против незаконной застройки даже закончился стрельбой.

С июня 2014 по октябрь 2015 года Микитась был депутатом Киевско гогородского совета в составе фракции "УДАР-Солидарность".

В августе 2017 Микитась задекларировал покупку Land Rover Range Rover (L405) 2017 выпуска за 5151911 гривен и еще компектующих к этому авто на почти 100 000 гривен.

Роман Кравец, УП