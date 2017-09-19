Вице-мэр Первомайска погорела на взятке

1940 просмотров
Вторник, 19 сентября 2017, 11:26

Заместителя мэра города Первомайск Николаевской области задержали за вымогательство 25 тысяч гривен.

Об этом сообщает сайт СБУ.

"Заместитель главы города требовала 25 тысяч гривен у местного предпринимателя за согласование разрешительной документации на установку рекламных конструкций", - говорится в сообщении.

За взятку чиновница обещала обеспечить упрощенную процедуру рассмотрения заявки, лично инициировав рассмотрение в горсовете.

Заместителя мэра задержали на рабочем месте при получении всей суммы взятки. 

 
Фото СБУ

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Чиновницу задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Решается вопрос об объявлении ей о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Согласно официальному сайту Первомайского горсовета, заместителем городского главы по коммунальной собственности, земельным и архитектурным вопросам является Светлана Свидерко. Она по телосложению и цвету волос похожа на женщину, задержанную СБУ.

Темы: коррупция Николаев
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Антикоррупционный активист: Сказали, если еще куда-то полезу - убьют 18 сентября 2017, 14:43
ТI о нападении на активиста в Харькове: Власть защищает свою коррупцию 18 сентября 2017, 11:55
В Харькове напали на еще одного антикоррупционера 18 сентября 2017, 10:42
powered by lun.ua
Главные новости
СМИ РФ: На учениях Запад-2017 вертолет дал залп по зрителям
Заложник донецких боевиков журналист Станислав Васин смог передать письмо
ФБР прослушивало Манафорта до и после выборов в США - CNN
Улицу Грушевского перекрыли
Все новости
ВІДЕО

Невидимый батальон: 5 историй женщин-военных

декоммунизация

"Гудбай, СССР!" С Московского моста в Киеве сняли советскую символику

Карпати

"Чего же ты туда пошел?" Будни и басни горной спасательной службы