Вице-мэр Первомайска погорела на взятке

Заместителя мэра города Первомайск Николаевской области задержали за вымогательство 25 тысяч гривен.

Об этом сообщает сайт СБУ.

"Заместитель главы города требовала 25 тысяч гривен у местного предпринимателя за согласование разрешительной документации на установку рекламных конструкций", - говорится в сообщении.

За взятку чиновница обещала обеспечить упрощенную процедуру рассмотрения заявки, лично инициировав рассмотрение в горсовете.

Заместителя мэра задержали на рабочем месте при получении всей суммы взятки.

Фото СБУ

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Чиновницу задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Решается вопрос об объявлении ей о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Согласно официальному сайту Первомайского горсовета, заместителем городского главы по коммунальной собственности, земельным и архитектурным вопросам является Светлана Свидерко. Она телосложением и цветом волос похожа на женщину, задержанную СБУ.