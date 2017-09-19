Вице-мэр Первомайска погорела на взятке
Заместителя мэра города Первомайск Николаевской области задержали за вымогательство 25 тысяч гривен.
Об этом сообщает сайт СБУ.
"Заместитель главы города требовала 25 тысяч гривен у местного предпринимателя за согласование разрешительной документации на установку рекламных конструкций", - говорится в сообщении.
За взятку чиновница обещала обеспечить упрощенную процедуру рассмотрения заявки, лично инициировав рассмотрение в горсовете.
Заместителя мэра задержали на рабочем месте при получении всей суммы взятки.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Чиновницу задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Решается вопрос об объявлении ей о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.
Согласно официальному сайту Первомайского горсовета, заместителем городского главы по коммунальной собственности, земельным и архитектурным вопросам является Светлана Свидерко. Она телосложением и цветом волос похожа на женщину, задержанную СБУ.