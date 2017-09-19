Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Віце-мер Первомайська погоріла на хабарі

Вівторок, 19 вересня 2017, 11:26

Заступника мера міста Первомайськ на Миколаївщині затримали за вимагання 25 тисяч гривень хабара.

Про це повідомляє сайт СБУ.

"Заступниця голови міста вимагала 25 тисяч гривень з місцевого підприємця за погодження дозвільної документації на встановлення рекламних конструкцій", - йдеться в повідомленні.

За хабар чиновниця обіцяла забезпечити спрощену процедуру розгляду заявки, особисто ініціювавши її розгляд у міськраді.

Заступницю мера затримали на робочому місці під час отримання всієї суми хабара.

 
Фото СБУ

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Чиновницю затримали згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання щодо оголошення їй підозри у скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.

Згідно з офіційним сайтом Первомайської міськради, заступником міського голови по комунальній власності, земельних відносинах та архітектурних питаннях є Світлана Свідерко. Вона за статурою і кольором волосся схожа на жінку, затриману СБУ.

"Українська правда" у Threads

Теми: корупціяМиколаїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

Усі новини...
корупція
Справа Чауса: чи може апеляція ВАКС злити одну із найгучніших справ НАБУ 
Одеський депутат із дружиною вкрали 24 млн на дитсадку та освітленні вулиць – СБУ
Затриманий на хабарі голова Тернопільської облради повернувся на роботу
Останні новини
17:39
Туреччина завдала ударів по курдських бойовиках у Сирії та Іраку
17:33
Прем'єр Польщі: Не дозволю нікому в уряді будувати позицію на антиукраїнських настроях
17:30
Українська "Вікіпедія" є 14-ю у світі за кількістю статей
17:23
Росія планує побудувати сміттєзвалища на окупованих територіях України – спротив
17:15
фотоРакетна атака РФ: у Чернігові пошкоджено понад 20 будинків і магазини
17:09
доповненоУ Києві в ТРЦ сталася пожежа в дитячій кімнаті, евакуювали 200 людей
17:08
Діти, які живуть ближче до природи, мають більш міцні кістки – вчені
17:00
Повітряні сили про результати атаки РФ 13 січня: Ракети гірше летять, українська РЕБ діє
16:57
В австрійській компанії, яка працює у РФ розкритикували експорт українського цукру в ЄС
16:42
Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС
Усі новини...
Реклама: