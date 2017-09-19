Віце-мер Первомайська погоріла на хабарі

Заступника мера міста Первомайськ на Миколаївщині затримали за вимагання 25 тисяч гривень хабара.

Про це повідомляє сайт СБУ.

"Заступниця голови міста вимагала 25 тисяч гривень з місцевого підприємця за погодження дозвільної документації на встановлення рекламних конструкцій", - йдеться в повідомленні.

За хабар чиновниця обіцяла забезпечити спрощену процедуру розгляду заявки, особисто ініціювавши її розгляд у міськраді.

Заступницю мера затримали на робочому місці під час отримання всієї суми хабара.

Фото СБУ

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Чиновницю затримали згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання щодо оголошення їй підозри у скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.

Згідно з офіційним сайтом Первомайської міськради, заступником міського голови по комунальній власності, земельних відносинах та архітектурних питаннях є Світлана Свідерко. Вона за статурою і кольором волосся схожа на жінку, затриману СБУ.