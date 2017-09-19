Віце-мер Первомайська погоріла на хабарі
Заступника мера міста Первомайськ на Миколаївщині затримали за вимагання 25 тисяч гривень хабара.
Про це повідомляє сайт СБУ.
"Заступниця голови міста вимагала 25 тисяч гривень з місцевого підприємця за погодження дозвільної документації на встановлення рекламних конструкцій", - йдеться в повідомленні.
За хабар чиновниця обіцяла забезпечити спрощену процедуру розгляду заявки, особисто ініціювавши її розгляд у міськраді.
Заступницю мера затримали на робочому місці під час отримання всієї суми хабара.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Чиновницю затримали згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Вирішується питання щодо оголошення їй підозри у скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.
Згідно з офіційним сайтом Первомайської міськради, заступником міського голови по комунальній власності, земельних відносинах та архітектурних питаннях є Світлана Свідерко. Вона за статурою і кольором волосся схожа на жінку, затриману СБУ.