Пять обвиняемых по "делу 2 мая" объявили сухую голодовку

Пятеро обвиняемых по "делу 2 мая" относительно событий на Греческой площади в Одессе объявили сухую голодовку, требуя начать дебаты и завершить судебный процесс.

Об этом сообщает Центр правового мониторинга.

Согласно сообщению, голодовку объявили обвиняемые С. Долженков, Е. Мефедов, М. Сакауов, С. Корчинский, В. Романюк.

"1 сентября заседание Ильичевского городского суда по "делу 2 мая" не состоялось из-за неявки стороны обвинения. Заболела второй прокурор – Оксана Моско, о чем суд уведомили письмом из областной прокуратуры", - отмечается в сообщении.

Также в письме прокуратура указала, что другие прокуроры не могут прийти на заседание и поддержать обвинение.

По данным адвокатов, группа, осуществлявшая процессуальное руководство досудебным расследованием, состоит из 150 прокуроров.

"Судебная коллегия приняла решение уведомить президента Украины, уполномоченного по правам человека ВР, генпрокурора, прокурора Одесской области о том, что обвинение не выполняет свои обязанности", - сообщили в Центре.

29 августа прокуратура Одесской области заявила отвод судьям Ильичевского городского суда, которые рассматривают "дело 2 мая". В заявлении прокуратуры отмечалось, что поводом для отвода стал ряд "грубых нарушений в ходе судебного разбирательства, которые в дальнейшем станут безусловным основанием для отмены судом высшей инстанции любого приговора в уголовном производстве".

15 мая коллегия судей Малиновского районного суда Одессы, который рассматривал дело о событиях 2 мая, удовлетворила ходатайство одного из адвокатов подсудимых об отводе судей. После этого дело было направлено в Апелляционный суд Одесской области для определения места проведения судебных заседаний.

Киевский и Суворовский районный суды Одессы, которые ранее не были задействованы в рассмотрении дела, не смогли по разным причинам (отпуска, болезни судей и т.д.) сформировать коллегии и принять дело к рассмотрению. В итоге было принято решение передать дело в Черноморск, где его продолжают рассматривать.

Как известно, 2 мая 2014 года в Одессе во время массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 были ранены. Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов.

Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и намеренно спланированы.