Под мэрией в Одессе митинг: "правые" прорываются на сессию

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Среда, 20 сентября 2017, 10:57

Под зданием мэрии, где началась сессия горсовета, проходит митинг, в котором участвуют около 500 человек.

Об этом сообщает в среду "Думская".

Перед собравшимися выступил лидер одесской ячейки "Свободы", экс-нардеп Павел Кириленко. Он заявил, что после трагедии в лагере "Виктория" городской голова Геннадий Труханов должен уйти в отставку, а городской совет – самораспуститься.

Буквально через несколько минут после начала митинга между участниками и правоохранителями произошла потасовка из-за того, что один из патриотов пришел на акцию в балаклаве и отказался ее снять по требованию полицейских.

 

После того, как активисты пытались пройти в зал, произошла еще одна потасовка между митингующими и бойцами Нацгвардии. Митингующих и нацгвардейцев разделили сотрудники полиции.

Позже представители "Свободы" и "Национального Корпуса" пытались войти в зал, но муниципальная охрана их не пустила, мотивируя это тем, что зал переполнен.

 

Полиция прокомментировала усиленные меры по охране здания Одесского горсовета на Думской площади опасениями провокаций. 

 

По данным ГУНП, 20 сентября в 07:40 в полицию поступило сообщение о том, что в здание Одесского городского совета, где должна состояться сессия, неизвестные лица могут попытаться пронести взрывоопасные предметы.

 

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Как известно, в ночь на 16 сентября 3 ребенка погибли в результате пожара в детском спортивно-оздоровительном лагере "Виктория" в Одессе.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям считает вероятной причиной пожара в детском лагере "Виктория" в Одессе неисправность электроприборов в комнате воспитательницы.

Темы: Одесса
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