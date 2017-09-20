Під мерією в Одесі мітинг: "праві" прориваються на сесію
Під будівлею мерії, де почалася сесія міськради, проходить мітинг, в якому беруть участь близько 500 осіб.
Про це повідомляє в середу "Думская".
Перед присутніми виступив лідер одеського осередку "Свободи", екс-нардеп Павло Кириленко. Він заявив, що після трагедії в таборі "Вікторія" міський голова Геннадій Труханов повинен піти у відставку, а міська рада – саморозпуститися.
Буквально через кілька хвилин після початку мітингу між учасниками і правоохоронцями виникла бійка через те, що один з патріотів прийшов на акцію в балаклаві і відмовився її зняти на вимогу поліцейських.
Після того, як активісти намагалися пройти в зал, сталася ще одна бійка між мітингувальниками і бійцями Нацгвардії. Мітингувальників і нацгвардійців розділили співробітники поліції.
Пізніше представники "Свободи" і "Національного Корпуси" намагалися увійти до зали, але муніципальна охорона їх не пустила, мотивуючи це тим, що зала переповнена.
Поліція прокоментувала посилені заходи з охорони будівлі Одеської міськради на Думській площі побоюваннями провокацій.
За даними ГУНП, 20 вересня о 07:40 в поліцію надійшло повідомлення про те, що в будівлю Одеської міської ради, де має відбутися сесія, невідомі особи можуть спробувати пронести вибухонебезпечні предмети.
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Як відомо, в ніч на 16 вересня 3 дитини загинули в результаті пожежі в дитячому спортивно-оздоровчому таборі "Вікторія" в Одесі.
Державна служба з надзвичайних ситуацій вважає ймовірною причиною пожежі в дитячому таборі "Вікторія" в Одесі несправність електроприладів в кімнаті виховательки.