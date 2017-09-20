Прокурор пришел к митингующим под Одесским горсоветом

Областной прокурор Олег Жученко пришел к участникам митинга под Одесским городским советом в среду.

Об этом сообщила прокуратура Одесской области в Facebook.

Жученко рассказал митингующим, что следователи прокуратуры изучают изъятую документацию по делу пожара в лагере "Виктория", где погибли трое детей.

"Следователями прокуратуры изъята и уже изучается документация из Одесского городского совета, в том числе из департамента образования, структурных подразделений Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и из других учреждений", - отметил он.

Также прокурор заявил, что он не согласен с оправдательным приговором относительно 19 фигурантов "дела 2 мая" в Одессе, и что прокуратура готовит апелляционную жалобу на решение суда.

Как сообщалось, утром 20 сентября под зданием одесской мэрии, где началась сессия горсовета, собрались около 500 человек.

Около 11 часов произошла ожесточенная драка у бокового входа здания. Вмешались патрульные, досталось и журналистам. В сессии объявили перерыв.

Позже активисты при поддержке прокурора Одесской области Олега Жученко и начальника областной полиции Дмитрия Головина прошли в здание Одесского горсовета и требовали приезда в город президента.

Как известно, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Также в больницу попали еще двое детей.

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18 сентября городской суд Черноморска признал невиновными обвиняемых по делу о событиях 2 мая 2014 года в части событий на Греческой площади Одессы.