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Под мэрией в Одессе пошли в ход фальшфайеры и газ

Среда, 20 сентября 2017, 11:31

Под зданием мэрии в Одессе продолжаются столкновения между правоохранителями и активистами, которые пытаются прорваться на заседание горсовета.

Об этом сообщает "Думская".

По данным издания около 11 часов произошла ожесточенная драка у бокового входа. Вмешались патрульные, досталось и журналистам. В сессии объявлен перерыв.

После этого на площади зажгли фальшфейеры и скандируют "Труханов геть!".

 

"В 11.10 полиция применила газ, задержаны несколько активистов. Также среди митингующих есть несколько пострадавших. Митингующие также применили газ и оттеснили полицейских" – сообщает корреспондет "Думской".

 

Лидеру одесской ячейки "Свободы", экс-нардепу Павлу Кириленко удалось попасть в мэрию, представившись нардепом. Через 10 минут он вышел и заявил, что там "окопались сепаратисты". Свободовцы заявили, что идут в облпрокуратуру требовать роспуска горсовета. Потом они хотят посетить с таким же требованием губернатора.

 

Полицейские призывают митингующих не нарушать общественный порядок. Все события, которые происходят у Одесского горсовета, документируются работниками полиции.

"Активисты пошли к облпрокуратуре. Сессия возобновилась", – сообщил в 11.40 корреспондент "Думской".

По данным полиции, после потасовок на Думской площади за медицинской помощью обратились 20 полицейских и 16 сотрудников Нацгвардии.

 По факту конфликта между митингующими и правоохранителями начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

К митингующим вышел прокурор Одесской области Олег Жученко.

Ранее сообщалось, что под зданием мэрии в Одессе собралось около 500 человек. Большинство из них - с плакатами, стоят молча. Представители "Свободы" и "Национального Корпуса" пытались войти в зал заседаний.

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Как известно, в ночь на 16 сентября 3 ребенка погибли в результате пожара в детском спортивно-оздоровительном лагере "Виктория" в Одессе.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям считает вероятной причиной пожара в детском лагере "Виктория" в Одессе неисправность электроприборов в комнате воспитательницы.

Темы: Одесса
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