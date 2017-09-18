"Дело 2 мая": Суд не признал вины за обвиняемыми в беспорядках

Городской суд Черноморска признал невиновными обвиняемых в деле о событиях 2 мая 2014 года в части событий на Греческой площади Одессы.

Коллегия судей во главе с Филиппом Журавлем полностью оправдала 20 антимайдановцев, обвиняемых в организации и участии в массовых беспорядках, пишет издание "Думская".

Пятерых фигурантов, находившихся под стражей, освободили.

Суд оправдал пророссийских участников шествия в Одессе 2 мая 2014 года "Думская"

Суд констатировал, что убедительных доказательств вины обвиняемых Сергея Долженкова и других прокуратура не представила: "Нет ни одного доказательства, подтверждающего обвинение. Более того, обвинение даже не пыталось доказать вину".

Суд пришел к выводу, что следствие по делу по ч. 2 ст. 294 УК Украины провели некачественно, и указал на целый ряд недостатков и пробелов в следственных действиях.

Например, Греческую и торговый центр "Афины" осмотрели только через две недели после трагедии, а из сотен находившихся на месте событий полицейских допросили лишь одного.





Суд также счел предвзятыми показания единственного свидетеля обвинения Александра Посмиченко, который заявлял об участии обвиняемых во вменяемых им преступлениях. Суд решил не учитывать их при вынесении приговора.



Показания других свидетелей, по мнению суда, не подтверждают участие обвиняемых в массовых беспорядках, тем более, в их организации, сообщает "Интерфакс-Украина"

Кроме того, суд исключил из списка доказательств по делу ряд улик, так как их добыли с нарушением норм УПК.



Не удовлетворили суд и фото- и видеоматериалы, которые передала сторона обвинения. По мнению суда, прокуратура не смогла подтвердить, что на фото и видео зафиксированы обвиняемые – а последние не подтвердили, что это они на фото и видео.

При этом к делу приобщили фотографии свидетеля стороны защиты Александра Лесика. Учтены и его показания, что пророссийские активисты были без оружия и "в пляжных тапочках", а проукраинские – вооружены до зубов и хорошо организованы.

"Обвинение не смогло опровергнуть заявление защиты о том, что подсудимые просто помогали милиционерам охранять порядок", – говорится в приговоре.

Отдельно подчеркивается, что обвинение политически ангажировано: на скамье подсудимых сидят только пророссийские участники трагических событий, при том, что большинство погибших и пострадавших – их соратники. Единственный обвиняемый из проукраинских активистов – Сергей Ходияк, но его освободили под давлением активистов.

Суд признал недоказанными и голословными утверждения стороны обвинения о том, что к организации событий 2 мая 2014 года в Одессе причастны должностные лица и первые лица государства времен президентства Виктора Януковича.

Одновременно, суд считает, что следствие необоснованно упустило из внимания действия работавших после Майдана органов власти, в том числе Андрея Парубия и экс-главы Одесской ОГА Владимира Немировского.



Как известно, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 получили ранения. Большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов.



Правоохранительные органы открыли около десятка уголовных производств, касающихся разных фактов. Наиболее резонансное из них – дело о событиях на Греческой площади, где произошли первые столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами.

Алена Рощенко, УП, обновлено