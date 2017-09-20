В Одессе активисты прорвались в горсовет и требуют Порошенко

Активисты при поддержке прокурора Одесской области Олега Жученко и начальника областной полиции Дмитрия Головина прошли в здание Одесского горсовета.

Об этом сообщило информагентство "Интерфакс-Украина".

"Активисты, которые при поддержке прокурора Одесской области Олега Жученко и начальника облполиции Дмитрия Головина прошли в здание Одесского горсовета, не нашли там депутатов городского собрания и мэра Геннадия Труханова", - отметило информагентство.

После этого активисты потребовали визита президента в Одессу, а также перевыборов в городе.

Как сообщалось, утром 20 сентября под зданием одесской мэрии, где началась сессия горсовета, собрались около 500 человек.

Около 11 часов произошла ожесточенная драка у бокового входа здания. Вмешались патрульные, досталось и журналистам. В сессии объявили перерыв.

После этого на площади зажгли фальшфейеры и выкрикивали "Труханов геть!".