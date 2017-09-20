Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Після рішення Полторока прокуратура згадала справу проти головпсихіатра МО

Середа, 20 вересня 2017, 15:25

В прокуратурі Києва заявляють, що суд вже місяць розглядає обвинувальний акт щодо головного психіатра Міноборони Олега Друзя, за отримання хабара.

Про це у своєму Facebook повідомила речник київської прокуратури Надія Максимець.

"Обвинувальний акт стосовно скандального лікаря - головного психіатра Міноборони, якого в травні цього року на хабарі затримали слідчі столичної прокуратури, вже місяць перебуває на розгляді в суді. На підготовче засідання, призначене на початок вересня, адвокат підозрюваного не з'явився, у зв'язку з чим засідання перенесли", - зазначила вона.

Максимець зазначила, що перед цим прокуратура внесла клопотання про продовження відсторонення чиновника від посади, суд відмовив, прокуратура оскаржила.

Як відомо, у середу міністр оборони Степан Полторак відсторонив від посади начальника клініки психіатрії Головного військового клінічного госпіталя полковника Олега Друзя після його слів про потенційні психологічні загрози для екс-учасників АТО.

16 травня 2017 року київська прокуратура повідомила про підозру начальнику клініки психіатрії Головного військово-медичного госпіталю Міноборони України і одночасно головному психіатру Міністерства оборони, якого 15 травня "на гарячому" затримали слідчі прокуратури Києва спільно з СБУ.

Йому було повідомлено про підозру за ч. 3 ст 368 КК України. Він був затриманий.

Прокуратура мала намір наполягати на триманні під вартою з альтернативою у вигляді застави у майже мільйон гривень для Друзя.

Українська правда

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

Усі новини...
Останні новини
17:53
Блінкен на зустрічі з топ-дипломатом компартії Китаю обговорив війну в Україні
17:52
доповненоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, є постраждала
17:39
Туреччина завдала ударів по курдських бойовиках у Сирії та Іраку
17:33
Прем'єр Польщі: Не дозволю нікому в уряді будувати позицію на антиукраїнських настроях
17:30
Українська "Вікіпедія" є 14-ю у світі за кількістю статей
17:23
Росія планує побудувати сміттєзвалища на окупованих територіях України – спротив
17:15
фотоРакетна атака РФ: у Чернігові пошкоджено понад 20 будинків і магазини
17:08
Діти, які живуть ближче до природи, мають більш міцні кістки – вчені
17:00
Повітряні сили про результати атаки РФ 13 січня: Ракети гірше летять, українська РЕБ діє
16:57
В австрійській компанії, яка працює у РФ розкритикували експорт українського цукру в ЄС
Усі новини...
Реклама: