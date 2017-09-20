Порошенко призывает создать международную группу по деоккупации Крыму
Президент Украины Петр Порошенко предложил создать международную группу по координации усилий касательно освобождения Крыма от российской оккупации.
Об этом он заявил в среду на сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
"Пришло время создать международную группу друзей украинского Крыма для координации общих шагов и действий", - сказал глава Украинского государства.
Он напомнил, что Генассамблея ООН признала РФ оккупационным государством, поэтому необходимо усилить международный режим деоккупации Крыма.
По словам Порошенко, Украина рассчитывает на помощь в этом вопросе от ее международных партнеров.
Украинский президент напомнил о преследовании оккупационным режимом в Крыму местных активистов и крымских татар, в частности, о заместителе председателя Меджлиса крымских татар Ахтеме Чийгозе, которого оккупанты недавно приговорили к 8 годам лишения свободы.
Он назвал полуостров "территорией репрессий".
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