Порошенко призывает создать международную группу по деоккупации Крыму

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Среда, 20 сентября 2017, 20:00

Президент Украины Петр Порошенко предложил создать международную группу по координации усилий касательно освобождения Крыма от российской оккупации.

Об этом он заявил в среду на сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Пришло время создать международную группу друзей украинского Крыма для координации общих шагов и действий", - сказал глава Украинского государства.

Он напомнил, что Генассамблея ООН признала РФ оккупационным государством, поэтому необходимо усилить международный режим деоккупации Крыма.

По словам Порошенко, Украина рассчитывает на помощь в этом вопросе от ее международных партнеров.

Украинский президент напомнил о преследовании оккупационным режимом в Крыму местных активистов и крымских татар, в частности, о заместителе председателя Меджлиса крымских татар Ахтеме Чийгозе, которого оккупанты недавно приговорили к 8 годам лишения свободы.

Он назвал полуостров "территорией репрессий".

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Темы: Порошенко ООН Крым мир
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