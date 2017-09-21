Боевики хотели выменять Штепу, но она отказалась – Геращенко

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Четверг, 21 сентября 2017, 15:10

Бывшего мэра Славянска Нелю Штепу, которую накануне освободили из-под стражи, боевики включали в списки на обмен, но она отказалась.

Об этом на брифинге 21 сентября заявила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

"Впервые могу сказать только одно... что госпожа Штепа, ее включали боевики в свои так называемые списки лиц, которых они требуют освободить от Украины ради освобождения наших заложников. Но сама госпожа Штепа, которая звала боевиков и войну на украинскую территорию, отказалась категорически быть участницей этого обмена. Потому что она, пожалуй, как никто, знает цену той войны, которую она звала", – отметила Геращенко.

По решению суда по Штепы, Геращенко выразила обеспокоенность тем, что за три года расследования этого дела ее так и не было доведено до логического конца.

Она призвала следствие и суд очень тщательно расследовать все дела, касающиеся сепаратизма.

Геращенко отметила необходимость усиливать функцию следствия и судебной реформы.

Также вице-спикер напомнила, что накануне 20 сентября в рамках гуманитарной подгруппы украинская сторона передала представителям ОРДЛО свое видение условий освобождения украинских заложников.

"Украина предлагает немедленно осуществить обмен заложников. Нам удалось установить местонахождение 88 из 144 наших заложников. И мы готовы ради их освобождения передать ОРДЛО 313 человек, которых позволяет украинское законодательство", – сказала Геращенко.

Как известно, в списках пленных на обмен, взятых у представителей оккупированных Россией территорий Донецкой области депутатом Надеждой Савченко, значилась бывшая мэр Славянска Неля Штепа.

Валентина Романенко, УП

Темы: сепаратизм заложники
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