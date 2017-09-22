Минобороны объявило демобилизацию срочников

Министр обороны Степан Полторак подписал приказ от 19 сентября 2017 года "Об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы в октябре-декабре 2017 года".



Документ подписан в соответствии с указом президента Украины, информирует Министерство обороны.



Согласно приказу, со срочной службы будут уволены военнослужащие, отслужившие установленный срок, в последующие сроки:



- военнослужащие срочной службы, имеющие степень высшего образования специалист или магистр - в октябре-ноябре 2017;



- другие военнослужащие срочной службы - в октябре-декабре 2017 года.



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