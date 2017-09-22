Минобороны объявило демобилизацию срочников

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Пятница, 22 сентября 2017, 14:50

Министр обороны Степан Полторак подписал приказ от 19 сентября 2017 года "Об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы в октябре-декабре 2017 года".

Документ подписан в соответствии с указом президента Украины, информирует Министерство обороны.

Согласно приказу, со срочной службы будут уволены военнослужащие, отслужившие установленный срок, в последующие сроки:

- военнослужащие срочной службы, имеющие степень высшего образования специалист или магистр - в октябре-ноябре 2017;

- другие военнослужащие срочной службы - в октябре-декабре 2017 года.

Дополняется...

Темы: армия Минобороны
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