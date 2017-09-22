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Минобороны объявило "демобилизацию" срочников

Пятница, 22 сентября 2017, 14:50

Министр обороны Степан Полторак подписал приказ от 19 сентября 2017 года "Об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы в октябре-декабре 2017 года".

Документ подписан в соответствии с указом президента Украины, информирует Министерство обороны.

Согласно приказу, в октябре-ноябре 2017 года со срочной службы будут уволены военнослужащие срочной службы, имеющие степень высшего образования специалист или магистр, призванные осенью 2016 года.

В октябре-декабре 2017 года увольнению подлежат другие военнослужащие срочной службы, призванные весной 2016 года.

Командующим видам войск, командирам воинских частей, руководителям учреждений и организаций дано указание обеспечить организованное увольнение в запас военнослужащих, отслуживших установленные сроки срочной службы, обеспечить поддержание военной дисциплины и соблюдение уставных взаимоотношений.

Валентина Романенко, УП

Темы: армияМинобороны
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