Минобороны объявило "демобилизацию" срочников

Министр обороны Степан Полторак подписал приказ от 19 сентября 2017 года "Об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы в октябре-декабре 2017 года".



Документ подписан в соответствии с указом президента Украины, информирует Министерство обороны.



Согласно приказу, в октябре-ноябре 2017 года со срочной службы будут уволены военнослужащие срочной службы, имеющие степень высшего образования специалист или магистр, призванные осенью 2016 года.



В октябре-декабре 2017 года увольнению подлежат другие военнослужащие срочной службы, призванные весной 2016 года.



Командующим видам войск, командирам воинских частей, руководителям учреждений и организаций дано указание обеспечить организованное увольнение в запас военнослужащих, отслуживших установленные сроки срочной службы, обеспечить поддержание военной дисциплины и соблюдение уставных взаимоотношений.

Валентина Романенко, УП