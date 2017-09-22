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Міноборони оголосило "демобілізацію" строковиків

П'ятниця, 22 вересня 2017, 14:50

Міністр оборони Степан Полторак підписав наказ від 19 вересня 2017 року "Про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби у жовтні-грудні 2017 року".

Документ підписано відповідно до указу президента України, інформує Міністерство оборони.

Згідно з наказом, у жовтні-листопаді 2017 року зі строкової служби будуть звільнені військовослужбовці строкової служби, які мають ступінь вищої освіти спеціаліст або магістр, призвані восени 2016 року.

У жовтні-грудні 2017 року звільненню підлягають інші військовослужбовці строкової служби, призвані навесні 2016 року.

Командувачам видам військ, командирам військових частин, керівникам установ та організацій дано вказівку забезпечити організоване звільнення в запас військовослужбовців, які вислужили встановлені строки строкової служби, забезпечити підтримку військової дисципліни та дотримання статутних взаємовідносин.

Валентина Романенко, УП

Теми: арміяМіноборони
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