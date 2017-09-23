Иран заявил об успешном испытании баллистической ракеты

Иран сообщил об успешном испытании новой баллистической ракеты "Хоррамшахр", которая имеет дальность 2 тысячи километров и может нести несколько боеголовок.

В субботу, 23 сентября, иранская телерадиовещательная компания IRIB обнародовала кадры запуска ракеты, сообщает иранское издание Press-TV.

О месте проведения теста не сообщается. Видео содержит телеметрические кадры с четырех разных ракурсов во время запуска ракеты.

22 сентября ракета "Хоррамшахр" была представлена на военном параде в Тегеране, на котором присутствовали президент страны Хасан Роухани и высокопоставленные военные чины.

По заявлениям военных, новая ракета поступит на вооружение в ближайшем будущем.

Иран уже имеет на вооружении два вида других баллистических ракет - "Саджиль" и "Гадр-Ф" . Они также способны нести несколько боеголовок.

Как известно, США заявляют, что иранская ракетная программа нарушает резолюции ООН и неоднократно вводили санкции против Тегерана.