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Іран заявив про успішне випробування балістичної ракети

Субота, 23 вересня 2017, 12:27

Іран повідомив про успішне випробування нової балістичної ракети "Хоррамшахр", яка має дальність 2 тисячі кілометрів і може нести кілька боєголовок.

У суботу, 23 вересня, іранська телерадіомовна компанія IRIB оприлюднила кадри запуску ракети, повідомляє іранське видання Press-TV. 

Про місце проведення тесту не повідомляється. Відео містить телеметричні кадри з чотирьох різних ракурсів під час запуску ракети.

Нова ракета покриває весь Близький схід, включаючи Ізраїль. Дії іранської влади у питанні розвитку ракетної програми стали відповіддю на посилення санкції з боку США, пише Європейська правда.

 

22 вересня ракета "Хоррамшахр" було представлено на військовому параді в Тегерані, на якому були присутні президент країни Хасан Роухані і високопоставлені військові чини.

За заявами військових, нова ракета надійде на озброєння найближчим часом. 

Іран вже має на озброєнні два види інших балістичних ракет - "Саджіль" і "Гадр-Ф". Вони також здатні нести кілька боєголовок.

Як відомо, США заявляють, що іранська ракетна програма порушує резолюції ООН. 

У серпні президент Дональд Трамп підписав санкційний закон, який закріплює санкції проти низки держав-ворогів США, включаючи Росію та Іран.

"Ми будемо посилювати свою оборонну та військову спроможність незалежно від того, хочете ви цього чи ні", - заявив на цьому тижні в Нью-Йорку президент Ірану Хассан Рухані.

Українська правда 

"Українська правда" у Threads

Теми: Іранзброя
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