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Иран заявил об успешном испытании баллистической ракеты

Суббота, 23 сентября 2017, 12:27

Иран сообщил об успешном испытании новой баллистической ракеты "Хоррамшахр", которая имеет дальность 2 тысячи километров и может нести несколько боеголовок.

В субботу, 23 сентября, иранская телерадиовещательная компания IRIB обнародовала кадры запуска ракеты, сообщает иранское издание Press-TV.

О месте проведения теста не сообщается.  Видео содержит телеметрические кадры с четырех разных ракурсов во время запуска ракеты. 

Новая ракета покрывает весь Ближний Восток, включая Израиль. Действия иранских властей в вопросе развития ракетной программы стали ответом на усиление санкций со стороны США, пишет Европейская правда

 

22 сентября ракета "Хоррамшахр" была представлена на военном параде в Тегеране, на котором присутствовали президент страны Хасан Роухани и высокопоставленные военные чины.

По заявлениям военных, новая ракета поступит на вооружение в ближайшем будущем.

Иран уже имеет на вооружении два вида других баллистических ракет - "Саджиль" и "Гадр-Ф" . Они также способны нести несколько боеголовок.

Как известно, США заявляют, что иранская ракетная программа нарушает резолюции ООН и неоднократно вводили санкции против Тегерана.

Украинская правда 

Темы: Ираноружие
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