Трамп ответил на угрозу: "КНДР не будет больше"

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Воскресенье, 24 сентября 2017, 07:25

Президент США Дональд Трамп заявил, что если глава МИД республики Ли Ён Хо, выступая с угрозами в Генеральной Ассамблеи ООН, выражал позицию руководства страны, КНДР больше не будет.

Об этом он написал в twitter.

"Только что услышал выступление министра иностранных дел Северной Кореи в ООН. Если он озвучивает мысли маленького человека-ракеты (Ким Чен Ына - ред), их не будет больше", - завил Трамп.

Как сообщалось, глава северокорейского МИД Ли Ён Хо заявил, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, что ракетный удар по Соединенным Штатам, после угроз Трампа в адрес КНДР "стал неизбежным".

Как сообщалось, ранее Ли Ён Хо пригрозил новым испытанием водородной бомбы.

Такое заявление последовало после выступления президента США Дональда Трампа в ООН, во время которого он высказал желание "полностью уничтожить" Северную Корею, если она будет угрожать Соединенным Штатам и их союзникам.

В свою очередь, северо-корейский лидер Ким Чен Ын назвал Трампа "душевнобольным" и поклялся заставить его дорого заплатить за угрозу уничтожить его страну.

Как известно, 11 сентября Совет Безопасности ООН одобрил новые санкции в отношении Северной Кореи, но в резолюцию не включили жесткие меры, предлагаемые администрацией президента США.

22 сентября Трамп подписал указ о дополнительных санкциях против КНДР.

23 сентября в качестве предупреждения американские бомбардировщики B-1B Lancer в сопровождении истребителей пролетели в международном воздушном пространстве над водами к востоку от Северной Кореи.

Темы: Северная Корея США ядерное оружие Трамп
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