Трамп ответил на угрозу: "КНДР не будет больше"

Президент США Дональд Трамп заявил, что если глава МИД республики Ли Ён Хо, выступая с угрозами в Генеральной Ассамблеи ООН, выражал позицию руководства страны, КНДР больше не будет.



Об этом он написал в twitter.

"Только что услышал выступление министра иностранных дел Северной Кореи в ООН. Если он озвучивает мысли маленького человека-ракеты (Ким Чен Ына - ред), их не будет больше", - завил Трамп.

Just heard Foreign Minister of North Korea speak at U.N. If he echoes thoughts of Little Rocket Man, they won't be around much longer!