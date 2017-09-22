КНДР пугает новым испытанием водородной бомбы

Северная Корея может рассмотреть возможность испытания водородной бомбы в Тихом океане.

Об этом заявил министр иностранных дел Северной Кореи Ли Йонг Хо, сообщает информационное агентство Yonhap.

"Это может быть самый мощный взрыв водородной бомбы в Тихом океане", - сказал Ли Йонг Хо.

"Мы не имеем представления о том, какие именно действия могут быть предприняты, поскольку приказ отдает Ким Чен Ын", - добавил он.

Такое заявление последовало после выступления президента США Дональда Трампа в ООН, во время которого он высказал желание "полностью уничтожить" Северную Корею, если она будет угрожать Соединенным Штатам и их союзникам.

В свою очередь, как сообщает Reuters, северо-корейский лидер Ким Чен Ын назвал Трампа "душевнобольным" и поклялся заставить его дорого заплатить за угрозу уничтожить его страну.

По его словам, КНДР рассмотрит "самый высокий уровень жесткой контрмеры в истории" против Соединенных Штатов.

Напомним, 3 сентября Северная Корея заявила об испытаниях водородной бомбы, которую можно установить на баллистическую ракету.

Как сообщалось, Трамп во время своего первого выступления на Генассамблее ООН заявил, что США готовы полностью уничтожить Северную Корею, однако надеются, что к силовым методам в конфликте с КНДР прибегать не понадобится.

Трамп также поблагодарил Китай и Россию за поддержку резолюции ООН о введении жестких санкций против КНДР.

Как известно, 11 сентября Совет Безопасности ООН одобрил новые санкции в отношении Северной Кореи, но в резолюцию не включили жесткие меры, предлагаемые администрацией президента США.

22 сентября Трамп подписал указ о дополнительных санкциях против КНДР.