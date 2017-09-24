От взрыва гранаты на Киевщине погиб военный и трое ранены
На Киевщине в результате неосторожного обращения с гранатой от взрыва один военный погиб и еще трое мужчин получили ранения.
Об этом сообщила киевская полиция.
"23 сентября, около 23.20 часов, возле одного из магазинов в с. Ворзель Ирпенского региона, отдыхала компания молодых людей. Среди них были военнослужащие, находившиеся вне службы в форменной одежде с гранатой", - говорится в сообщении.
"В результате неосторожного обращения со взрывным предметом, один из военных погиб", - добавила пресс-служба полиции.
Еще трех мужчин, двое из которых военнослужащие, госпитализировали с различными телесными повреждениями.
Полиция устанавливает обстоятельства инцидента.
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