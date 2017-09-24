Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

От взрыва гранаты на Киевщине погиб военный, трое ранены

Воскресенье, 24 сентября 2017, 11:30
От взрыва гранаты на Киевщине погиб военный, трое ранены

На Киевщине в результате неосторожного обращения с гранатой от взрыва один военный погиб и еще трое мужчин получили ранения.

Об этом говорится в сообщении Главного управления полиции Киевской области. 

"23 сентября около 23:20  возле одного из магазинов в с. Ворзель Ирпенского региона отдыхала компания молодых людей. Среди них были военнослужащие, находившиеся вне службы в форменной одежде с гранатой", - говорится в сообщении.

"В результате неосторожного обращения со взрывным предметом, один из военных погиб", - добавила пресс-служба полиции.

Еще трех мужчин, двое из которых военнослужащие, госпитализировали с различными телесными повреждениями.

Полиция устанавливает обстоятельства инцидента.

Украинская правда 

Темы: взрывполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Все новости...
взрыв
В Николаеве раздались взрывы – СМИ
В Одессе прогремели мощные взрывы – СМИ
В Сумах прогремели взрывы, работает ПВО
Последние новости
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате считает, что вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
Все новости...
Реклама: