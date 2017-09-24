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Від вибуху гранати на Київщині загинув військовий, троє поранені

Неділя, 24 вересня 2017, 11:30
Від вибуху гранати на Київщині загинув військовий, троє поранені

На Київщині внаслідок необережного поводження з гранатою від вибуху один військовий загинув та ще троє чоловіків отримали поранення.

Про це йдеться у повідомленні Головного управління поліції Київщини.

"23 вересня, близько 23:20 поблизу одного з магазинів у смт. Ворзель Ірпінського регіону відпочивала компанія молодих чоловіків. Серед них були військовослужбовці, які перебували поза службою у форменому одязі з гранатою", - зазначено у повідомленні.

"У результаті необережного поводження із вибуховим предметом, один із військових загинув", - додала прес-служба поліції.

Ще трьох чоловіків, двоє з яких військовослужбовці, госпіталізовано з різними тілесними ушкодженнями.

Поліція встановлює обставини інциденту.

Українська правда 

Теми: вибухполіція
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