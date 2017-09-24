АТО: Боевики снова применяют тяжелое вооружение, 1 военный погиб

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Воскресенье, 24 сентября 2017, 12:55

В зоне проведения АТО за минувшие сутки в результате обстрелов на луганском направлении погиб 1 украинский военнослужащий, раненых нет.

Об этом 24 сентября сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

По данным штаба, на луганском направлении также боевики нарушали "школьное перемирие" преимущественно в темное время суток, за сутки зафиксированы 4 враждебные провокации. Во всех случаях ВСУ открывали огонь в ответ.

"На донецком направлении зафиксировано 10 вражеских провокаций, одна из них - с использованием тяжелого вооружения. Главной горячей точкой была Авдеевка", - отметил Мотузяник.

На мариупольском направлении боевики применили легкое вооружение, украинские военные открывали огонь  в ответ.

Украинская правда

Темы: АТО Донбасс жертвы
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