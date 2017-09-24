АТО: Боевики снова применяют тяжелое вооружение, 1 военный погиб

В зоне проведения АТО за минувшие сутки в результате обстрелов на луганском направлении погиб 1 украинский военнослужащий, раненых нет.

Об этом 24 сентября сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

По данным штаба, на луганском направлении боевые действия велись на Бахмутский трассе, близ Крымского и Новотошковское. Боевики нарушали "школьное перемирие" преимущественно в темное время суток, применяли легкое вооружение и выпустили по силам АТО несколько десятков мин. За сутки зафиксированы 4 враждебные провокации. Во всех случаях ВСУ открывали огонь в ответ.

"На донецком направлении зафиксировано 10 вражеских провокаций, одна из них - с использованием тяжелого вооружения. Главной горячей точкой была Авдеевка", - отметил Мотузяник.

На мариупольском направлении боевики применили легкое вооружение, украинские военные открывали огонь в ответ.

Украинская правда