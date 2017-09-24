АТО: Бойовики знову застосовують важке озброєння, 1 військовий загинув

У зоні проведення АТО за минулу добу внаслідок обстрілів на луганському напрямку загинув 1 український військовослужбовець, поранених немає.

Про це 24 вересня повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

За даними штабу, на луганському напрямку бойові дії велися на Бахмутській трасі, поблизу Кримського та Новотошківського. Бойовики порушували "шкільне перемир'я" переважно у темну пору доби, застосовували легке озброєння та випустили по силах АТО кілька десятків мін. За добу зафіксовано 4 ворожі провокації. У всіх випадках ЗС України відкривали вогонь у відповідь.

"На донецькому напрямку зафіксовано 10 ворожих провокацій, одна з них - з використанням важкої зброї. Головною гарячою точкою була Авдіївка", - зазначив Мотузяник.

На маріупольському напрямку бойовики застосували легке озброєння, українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Українська правда