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АТО: Бойовики знову застосовують важке озброєння, 1 військовий загинув

Неділя, 24 вересня 2017, 12:55

У зоні проведення АТО за минулу добу внаслідок обстрілів на луганському напрямку загинув 1 український військовослужбовець, поранених немає. 

Про це 24 вересня повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник. 

За даними штабу, на луганському напрямку бойові дії  велися на Бахмутській трасі, поблизу Кримського та Новотошківського. Бойовики порушували "шкільне перемир'я" переважно у темну пору доби, застосовували легке озброєння та випустили по силах АТО кілька десятків мін. За добу зафіксовано 4 ворожі провокації. У всіх випадках ЗС України відкривали вогонь у відповідь.

"На донецькому напрямку зафіксовано 10 ворожих провокацій, одна з них - з використанням важкої зброї. Головною гарячою точкою була Авдіївка", - зазначив Мотузяник. 

На маріупольському напрямку бойовики застосували легке озброєння, українські військові відкривали вогонь у відповідь. 

Українська правда 

Теми: АТОДонбасжертви
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