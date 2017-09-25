У Порошенко считают Авакова виновником "прорыва" Саакашвили

Близкие соратники президента Петра Порошенко возложили всю вину за проникновение Михеила Саакашвили в Украину на главу МВД Арсена Авакова.

Об этом говорится в статье "Украинской правды".

"Аваков подставил президента. С пяти часов вечера пограничники просили помощи Нацгвардии, но никто не пришел. В четверг Саакашвили встречается с Игорем Коломойским, а в воскресенье министр, который был так настойчив в стремлении не пускать Саакашвили, вдруг снижает градус", – возмущается близкий к Порошенко соратник, намекая на дружеские отношения между Аваковым и Коломойским.

Об ответственности Авакова за ситуацию с экс-президентом Грузии говорит еще один близкий соратник Порошенко.

"Он занимался Саакашвили, это была его ответственность. Он же мог внутренние войска туда подтянуть, почему этого не сделал? А прорыва бы тогда не было. У него была такая тактика – показать Саакашвили сумасшедшим. Показал, и что?" – возмущается собеседник УП.

По мнению авторов статьи, обвинения в адрес министра со стороны Администрации президента объясняются просто - за три года у власти Аваков стал чуть ли не единственным противовесом Порошенко. У министра внутренних дел есть свои силовики, политические союзники и влияние.

В чем причина конфликта между Порошенко и Аваковым, что его усиливает, и могут ли главу МВД отправить в отставку – об этом читайте в материале Украинской правды "Дуализм власти. Как Порошенко и Аваков додавливают друг друга".

Роман Кравец, Мария Жартовская, УП