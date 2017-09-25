В ГПУ рассказали, за что задержали экс-директора "Информационных судебных систем"

Экс-директора "Информационных судебных систем" Леонида Богданова задержали по подозрению в присвоении 6,4 миллиона гривен из госбюджета.

Об этом сообщает Генеральная прокуратура.

Богданова задержали в рамках досудебного расследования в уголовном производстве относительно присвоения служащими госпредприятия государственных средств в особо крупных размерах.

Он подозревается в завладении в 2013-2014 годах вместе с сообщниками 6,4 миллиона гривен путем заключения фиктивных договоров на поставки программного обеспечения для систем видеоконференцсвязи в органах юстиции Украины.

"Указанному бывшему руководителю государственного предприятия сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины", - говорится в сообщении.

Фото Национальной полиции

Сейчас Генпрокуратура в Печерский райсуд Киева внесла ходатайство об избрании Богданову меры пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранители устанавливают других участников преступной схемы и их роли, а также проверяют другие подобные сделки на сумму более 40 миллионов гривен.

Досудебное расследование продолжается.

Как известно, Богданова задержали 23 сентября при попытке пересечения государственной границы в направлении Российской Федерации.

По данным ГПУ он ехал в России "с целью побега и уклонения от уголовной ответственности".

Богданову грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.