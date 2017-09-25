Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В ГПУ рассказали, за что задержали экс-директора "Информационных судебных систем"

Понедельник, 25 сентября 2017, 16:12

Экс-директора "Информационных судебных систем" Леонида Богданова задержали по подозрению в присвоении 6,4 миллиона гривен из госбюджета.

Об этом сообщает Генеральная прокуратура.

Богданова задержали в рамках досудебного расследования в уголовном производстве относительно присвоения служащими госпредприятия государственных средств в особо крупных размерах.

Он подозревается в завладении в 2013-2014 годах вместе с сообщниками 6,4 миллиона гривен путем заключения фиктивных договоров на поставки программного обеспечения для систем видеоконференцсвязи в органах юстиции Украины.

"Указанному бывшему руководителю государственного предприятия сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины", - говорится в сообщении. 

 
Фото Национальной полиции

Сейчас Генпрокуратура в Печерский райсуд Киева внесла ходатайство об избрании Богданову меры пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранители устанавливают других участников преступной схемы и их роли, а также проверяют другие подобные сделки на сумму более 40 миллионов гривен.

Досудебное расследование продолжается.

Как известно, Богданова задержали 23 сентября при попытке пересечения государственной границы в направлении Российской Федерации.

По данным ГПУ он ехал в России "с целью побега и уклонения от уголовной ответственности".

Богданову грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Темы: Генпрокуратурааресткоррупция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Все новости...
Генпрокуратура
Генпрокуратура РФ заявила, что Пригожину "светит" от 12 до 20 лет тюрьмы
Это только начало: в Украине откроют представительство МУС
Генпрокурор Костин: Путин теперь подозреваемый, за границей его могут арестовать
Последние новости
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате считает, что вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
Все новости...
Реклама: