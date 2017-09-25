У ГПУ розповіли, за що затримали екс-директора "Інформаційних судових систем"

Екс-директора "Інформаційних судових систем" Леоніда Богданова затримали за підозрою у привласненні 6,4 мільйона гривень з держбюджету.

Про це повідомляє Генеральна прокуратура.

Богданова затримали у рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо привласнення службовцями держпідприємства державних коштів в особливо великих розмірах.

Він підозрюється у заволодінні у 2013-2014 роках разом із спільниками 6,4 мільйона гривень шляхом укладання фіктивних договорів поставки програмного забезпечення для систем відеоконференцзв’язку в органах юстиції України.

"Зазначеному колишньому керівнику державного підприємства повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) , ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) КК України", - йдеться в повідомленні.

Фото Національної полції

Наразі Генпрокуратура до Печерського райсуду Києва внесла клопотання про обрання Богданову запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Правоохоронці встановлюють інших учасників злочинної схеми та їх ролі, а також перевіряють інші подібні угоди на суму понад 40 мільйонів гривень.

Досудове розслідування триває.

Як відомо, Богданова затримали 23 вересня при спробі перетину державного кордону в напрямку Російської Федерації.

За даними ГПУ він їхав до Росії "з метою втечі та ухилення від кримінальної відповідальності".

Богданову загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.