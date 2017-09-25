День в АТО: Боевики стреляли мало и получали ответ от ВСУ

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Понедельник, 25 сентября 2017, 18:39

В понедельник активность пророссийских боевиков была минимальной.

Как сообщает пресс-центр АТО, с полуночи незаконные вооруженные формирования трижды открывали огонь по украинским позициям, применяя в основном гранатометы различных видов.

"Так, на Донецком направлении днем оккупанты били из автоматических и противотанковых гранатометов по Авдеевской промзоне. Также под огонь из стрелкового оружия попали наши опорные пункты в районе Майорска", - говорится в сообщении.

На Приморском направлении НВФ применяли гранатометы по укреплениям сил АТО у Новотроицкого.

Во время каждого обстрела украинские военные открывали симметричный огонь.

Украинская правда

Темы: АТО Вооруженные силы
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