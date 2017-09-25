День в АТО: Боевики стреляли мало и получали ответ от ВСУ
В понедельник активность пророссийских боевиков была минимальной.
Как сообщает пресс-центр АТО, с полуночи незаконные вооруженные формирования трижды открывали огонь по украинским позициям, применяя в основном гранатометы различных видов.
"Так, на Донецком направлении днем оккупанты били из автоматических и противотанковых гранатометов по Авдеевской промзоне. Также под огонь из стрелкового оружия попали наши опорные пункты в районе Майорска", - говорится в сообщении.
На Приморском направлении НВФ применяли гранатометы по укреплениям сил АТО у Новотроицкого.
Во время каждого обстрела украинские военные открывали симметричный огонь.
Украинская правда
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