Погранслужба не пускает в Украину главреда "Голоса ислама"

1764 просмотра
Понедельник, 25 сентября 2017, 22:54

Главного редактора медиапроекта "Голос ислама" Дмитрия Хамзу Черноморченко не пустили на территорию Украины.

Об этом Дмитрий рассказал "Украинской правде".

Он сообщил, что с 12 часов дня 25 сентября находится в специальной комнате в зоне вылета в международном аэропорту Одессы.

Погранслужба Украины отказалась принять Черноморченко и его родного брата в связи с тем, что они якобы не доказали свою цель визита.

Черноморченко в разговоре сообщил, что предъявил нотариально заверенное письмо хозяйки квартиры в Одессе, которую он снимает, что у них договор и она готова его прописать.

Также у него были обратные билеты из Одессы на субботу.

 
 

Цель визита Хамзы, по его словам, - подача документов на получение украинского гражданства, поскольку его мать была украинской гражданкой и он имеет право на получение украинских документов.

Комната в аэропорту Одессы
Комната в аэропорту Одессы

"У меня онкология, мне необходимо здоровое питание и хороший сон. Условия, в которых мы находимся, вы видели, добавьте туда отсутсвие возможности есть и пить", - сказал Черноморченко "Украинской правде".

Как известно, Дмитрий Хамза Черноморченко — гражданин России, но был вынужден жить в Турции из-за давления на родине.

Екатерина Сергацкова, для УП

Темы: Пограничная служба СМИ
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Пограничники хотят создать центр управления в Краматорске 20 сентября 2017, 10:56
Более 6 тысяч пограничников наказаны в этом году – Цигикал 19 сентября 2017, 14:47
Пограничники самолетами будут контролировать границу во время "Запад-2017" 18 сентября 2017, 12:49
powered by lun.ua
Главные новости
Погранслужба не пускает в Украину главреда "Голоса ислама"
В Белой Церкви произошел пожар на "Биофарме"
Порошенко подписал закон "Об образовании"
Межбанк закрылся обесцениванием гривни
Все новости
благотворительность

Сделай что-то просто так: Как парикмахер уже два года меняет мир

фото

18 псов, которые развенчивают миф о "собачьей жизни"