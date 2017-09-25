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Погранслужба не пускает в Украину главреда "Голоса ислама"

Понедельник, 25 сентября 2017, 22:54

Главного редактора медиапроекта "Голос ислама" Дмитрия Хамзу Черноморченко не пустили на территорию Украины.

Об этом Дмитрий рассказал "Украинской правде".

Он сообщил, что с 12 часов дня 25 сентября находится в специальной комнате в зоне вылета в международном аэропорту Одессы.

Погранслужба Украины отказалась принять Черноморченко и его родного брата в связи с тем, что они якобы не доказали свою цель визита.

Черноморченко в разговоре сообщил, что предъявил нотариально заверенное письмо хозяйки квартиры в Одессе, которую он снимает, что у них договор и она готова его прописать.

Также у него были обратные билеты из Одессы на субботу.

 
 

Цель визита Хамзы, по его словам, - подача документов на получение украинского гражданства, поскольку его мать была украинской гражданкой и он имеет право на получение украинских документов.

Комната в аэропорту Одессы
Комната в аэропорту Одессы

"У меня онкология, мне необходимо здоровое питание и хороший сон. Условия, в которых мы находимся, вы видели, добавьте туда отсутсвие возможности есть и пить", - сказал Черноморченко "Украинской правде".

Как известно, Дмитрий Хамза Черноморченко — гражданин России, но был вынужден жить в Турции из-за давления на родине.

Екатерина Сергацкова, для УП

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Темы: Пограничная службаСМИ
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