МИД Украины призывает Россию обеспечить безопасность ОБСЕ

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Вторник, 26 сентября 2017, 15:29

В МИД считают, что боевики сняли охрану с объектов СММ ОБСЕ в Горловке, чтобы создать аргументы за размещение миротворцев ООН на Донбассе только для охраны персонала миссии.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По данным внешнеполитического ведомства, 24 сентября в Горловке передовая патрульная база СММ ОБСЕ была лишена физической охраны и защиты.

МИД крайне обеспокоено такими действиями и рассматривает их как продолжение сознательной практики запугивания наблюдателей Миссии.

"Несомненно, эти целенаправленные шаги призваны, среди прочего, создать дополнительные искусственные аргументы в пользу предложенной Россией и не поддержанной Украиной, и ее международными партнерами инициативы по размещению миротворческих сил ООН исключительно с целью защиты персонала СММ ОБСЕ вдоль линии разграничения", - отмечается в сообщении пресс-службы.

"Считаем, что обеспечение безопасности наблюдателей СММ ОБСЕ во время выполнения определенных мандатом Миссии задач остается одним из ключевых обязательств в контексте имплементации Минских договоренностей, подпись под которым поставила также и Российская Федерация как сторона конфликта", - также добавили в ведомстве.

Также в МИД требуют немедленного обеспечить безопасность персонала, объектов и имущества ОБСЕ на неподконтрольной Украине территории.

"Требуем от России безотлагательно принять исчерпывающие меры для обеспечения полной безопасности персонала, объектов и имущества СММ ОБСЕ на временно оккупированной территории ОРДОЛО, а также предоставить Миссии полный и беспрепятственный доступ ко всем районам, временно неподконтрольных правительству Украины, включая весь неконтролируемый участок украинско-российской государственной границы", - отметили в пресс-службе.

Как известно, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что в Москве согласны на размещение миротворцев ООН на Донбассе только для охраны миссии ОБСЕ и только при выполнении наблюдателями функций, вытекающих из Минских договоренностей.

Ранее Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что не видит логики в предложении Госдепа США разместить миротворцев ООН на границе России и Украины.

Украинская правда

Темы: ОБСЕ МИД Росcия Украина Донбасс
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