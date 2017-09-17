Глава Совфеда РФ "не видит логики" в миротворцах на границе

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что не видит логики в предложении Госдепа США разместить миротворцев ООН на границе России и Украины.

"Логики никакой в этом предложении я не вижу", - заявила спикер СФ журналистам после встречи со спикером Меджлиса Туркмении Акджой Нурбердыевой, передает ТАСС.

Матвиенко напомнила, что президент России Владимир Путин дал поручение МИД РФ обратиться в ООН с запросом на размещение миротворцев в зоне конфликта в Донбассе.

"Речь шла о том, что сегодня на территории Донбасса, на линии соприкосновения работает миссия ОБСЕ. И миротворцы нужны, чтобы обеспечить безопасность ОБСЕ, потому что у ОБСЕ нет возможности вооруженной охраны тех сотрудников, которые участвуют в этой миссии", - сказала она.

"Если сотрудники ОБСЕ будут не только на линии соприкосновения (а они ездят по всей территории), то, естественно, миротворцы будут сопровождать их по всей территории, но сопровождать, обеспечивая безопасность. Другого смысла в этих миротворцах нет", - убеждена Матвиенко.

По ее словам, "если кто-то начинает уже диктовать какие-то иные условия, то они не понимают, что происходит в зоне конфликта".

"Там есть украинская сторона, но есть и сторона Донецка и Луганска, которые также имеют право голоса, имеют свою позицию и мнение", - сказала Матвиенко.

"А те, кто хотел бы окружить жителей самопровозглашенных республик Донбасса колючей проволокой и уничтожить просто этих людей, я думаю, этот замысел ни у кого не пройдет", - заключила она.

Как сообщалось, 14 сентября пресс-секретарь Государственного департамента США Хезер Науэрт заявила, что США выступают за размещение миротворческой миссии ООН на всей оккупированной территории Донбасса, в частности на российско-украинской границе, и предоставлении им широкого мандата.

16 сентября спецпредставитель США по вопросу Украины Курт Волкер назвал три критерия, по которым США считать миротворческой миссии "настоящей" и достойной поддержки. В частности, по его словам, миротворцы должны контролировать украинскую сторону российско-украинской границы.

Украинская сторона тоже неоднократно высказывала такую позицию.

Как известно, официальный Кремль придерживался позиции, что миротворцев ООН следует привлечь только на линии соприкосновения на Донбассе и согласовать их участие с боевиками ОРДЛО.



В Киеве такой вариант назвали шизофреническим.

11 сентября после телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель президент РФ Владимир Путин заявил о готовности учесть в инициативе о миротворцах ООН в Донбассе их право охранять миссию ОБСЕ не только на линии соприкосновения, но и в других местах.

Больше о возможности введения миротворцев ООН на Донбасс читайте в материале "Игры в дипломатию. Почему Путин заговорил о миротворцах на Донбассе",

Украинская правда