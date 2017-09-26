В полиции назвали основную версию убийства главы "Киевоблэнерго"

Основной версией нападения на руководителя "Киевоблэнерго" Ивана Полывяного правоохранители рассматривают ограбление с целью наживы.



Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь полиции Киевской области Николай Жукович.



"Основная версия - нападение с целью наживы. Другие версии также рассматриваем: и служебная деятельность, возможность долговых каких-то обязательств .. Возможно, с кем-то он не дружил, и кто-то ворам подсказал, к кому пойти", - сообщил Жукович.



Как известно, в селе Белогородка Киевской области неизвестные напали на дом председателя правления ЧАО "Киевоблэнерго" Ивана Полывяного и забили его до смерти.



Валентина Романенко, УП