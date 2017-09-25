Под Киевом неизвестные забили до смерти председателя правления "Киевоблэнерго"

В селе Белогородка Киевской области неизвестные напали на дом председателя правления ЧАО "Киевоблэнерго" Ивана Полывяного и забили его до смерти.

Об этом сообщает Национальная полиция.

Преступление произошло 24 сентября, около 20:00, злоумышленники проникли в дом с целью ограбления.

"Установлено, что группа неизвестных лиц проникла через забор во двор дома потерпевшего. Злоумышленники напали на хозяина, затянули в дом, где связали мужчину и его жену. После этого нападавшие начали бить супругов, требуя их признаться, где находится сейф", - говорится в сообщении.

Не получив информации, злоумышленники взяли около 15 тысяч гривен, которые находились на видном месте, сняли с женщины золотое кольцо, а хозяина перетащили в другую комнату.

Там в дальнейшем его тело без признаков жизни нашли полицейские.

Женщина, как только смогла освободиться, вызвала полицию и скорую помощь.

"Все выявленные признаки указывают на то, что злоумышленники не собирались убивать хозяина, а совершили преступление с целью завладения имуществом", - отметил начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов.

Тело погибшего мужчины направили на судмедэкспертизу для установления причин смерти.

По данному факту возбуждено уголовное производство п.6 ч.2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

На сайте "Киевоблэнерго" сообщается, что в воскресенье трагически погиб председатель правления ЧАО "Киевоблэнерго" Иван Алексеевич Полывяный.

скриншот из сайта "Киевоблэнерго"

Украинская правда