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В полиции назвали основную версию убийства главы "Киевоблэнерго"

Вторник, 26 сентября 2017, 16:20

Основной версией нападения на руководителя "Киевоблэнерго" Ивана Полывяного правоохранители рассматривают ограбление с целью наживы.

Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь полиции Киевской области Николай Жукович.

"Основная версия - нападение с целью наживы. Другие версии также рассматриваем: и служебная деятельность, возможность долговых каких-то обязательств .. Возможно, с кем-то он не дружил, и кто-то ворам подсказал, к кому пойти", - сообщил Жукович.

Как известно, в селе Белогородка Киевской области неизвестные напали на дом председателя правления ЧАО "Киевоблэнерго" Ивана Полывяного и забили его до смерти.

Валентина Романенко, УП

Темы: полицияКиевская область
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