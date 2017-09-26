Нацбанк обвинил Тарута в распространении фейков в США

515 просмотров
Вторник, 26 сентября 2017, 18:10

Пресс-служба Национального банка заявляет, что внефракционный нардеп Сергей Тарута с помощью лоббистов распространяет в США ложную информацию о Нацбанке.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

"По имеющейся у Национального банка Украины информации, в Конгрессе США не происходило сегодня или другими днями ни одного официального слушания или совещания, которые составляли официальные мероприятия Конгресса и темы, определенные в коммуникациях депутата Таруты", - заявляют в НБУ.

Согласно информации ведомства "в арендованной комнате состоялось малочисленное (до 20 человек) неофициальное мероприятие, организатором и модератором которого выступил представитель лоббистской компании "LibertyInternationalGroup", а спикерами выступили Сергей Тарута и экс-сотрудник НБУ Александр Завадецкий".

"Никакие официальные представители Администрации и Конгресса США участия в этом мероприятии не принимали", - заявляют в НБУ.

"Национальный банк считает распространяемую информацию такой, что направлена на подрыв международного авторитета страны, успешности проводимых реформ, дестабилизацию украинской банковской системы, и попытку дискредитации Национального банка в глазах международных финансовых организаций", - говорится в заявлении.

Как известно, ранее на своей странице в Facebook Тарута опубликовал сообщение, в котором заявил, что выступил с речью на обсуждении в Конгрессе вопрос коррупции в Национальном банке Украины. По словам нардепа приведенные факты заинтересовали бывшего главу ЦРУ Джеймса Вулси.

Украинская правда

Темы: НБУ США Тарута
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Почему "печатание" денег не поможет Украине 26 сентября 2017, 11:00
Гонтарева будет в неоплачиваемом отпуске до отставки 26 сентября 2017, 09:25
НБУ продолжает снижать официальный курс гривни 25 сентября 2017, 21:29
powered by lun.ua
Главные новости
В ГПУ заявляют, что установили существенные обстоятельства подрыва Шаповала
Суд обязал "Ощадбанк" показать счета Януковича
Киев заботится о комфорте граждан венгерского происхождения – МИД
Гройсман обещает, что доллара по 30 гривен не будет
Все новости
видео

"Игры непокоренных": Украинская команда выиграла "золото" и "серебро"

литература

"Собакоеды и другие люди": отрывок из книги о жизни ромов в Словакии

подорожі

Какие сувениры везти из 20 стран Европы