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Нацбанк обвинил Тарута в распространении фейков в США

Вторник, 26 сентября 2017, 18:10

Пресс-служба Национального банка заявляет, что внефракционный нардеп Сергей Тарута с помощью лоббистов распространяет в США ложную информацию о Нацбанке.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

"По имеющейся у Национального банка Украины информации, в Конгрессе США не происходило сегодня или другими днями ни одного официального слушания или совещания, которые составляли официальные мероприятия Конгресса и темы, определенные в коммуникациях депутата Таруты", - заявляют в НБУ.

Согласно информации ведомства "в арендованной комнате состоялось малочисленное (до 20 человек) неофициальное мероприятие, организатором и модератором которого выступил представитель лоббистской компании "LibertyInternationalGroup", а спикерами выступили Сергей Тарута и экс-сотрудник НБУ Александр Завадецкий".

"Никакие официальные представители Администрации и Конгресса США участия в этом мероприятии не принимали", - заявляют в НБУ.

"Национальный банк считает распространяемую информацию такой, что направлена на подрыв международного авторитета страны, успешности проводимых реформ, дестабилизацию украинской банковской системы, и попытку дискредитации Национального банка в глазах международных финансовых организаций", - говорится в заявлении.

Как известно, ранее на своей странице в Facebook Тарута опубликовал сообщение, в котором заявил, что выступил с речью на обсуждении в Конгрессе вопрос коррупции в Национальном банке Украины. По словам нардепа приведенные факты заинтересовали бывшего главу ЦРУ Джеймса Вулси.

Украинская правда

Темы: НБУСШАТарута
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