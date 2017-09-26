Нацбанк обвинил Тарута в распространении фейков в США

Пресс-служба Национального банка заявляет, что внефракционный нардеп Сергей Тарута с помощью лоббистов распространяет в США ложную информацию о Нацбанке.



Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.



"По имеющейся у Национального банка Украины информации, в Конгрессе США не происходило сегодня или другими днями ни одного официального слушания или совещания, которые составляли официальные мероприятия Конгресса и темы, определенные в коммуникациях депутата Таруты", - заявляют в НБУ.



Согласно информации ведомства "в арендованной комнате состоялось малочисленное (до 20 человек) неофициальное мероприятие, организатором и модератором которого выступил представитель лоббистской компании "LibertyInternationalGroup", а спикерами выступили Сергей Тарута и экс-сотрудник НБУ Александр Завадецкий".



"Никакие официальные представители Администрации и Конгресса США участия в этом мероприятии не принимали", - заявляют в НБУ.



"Национальный банк считает распространяемую информацию такой, что направлена на подрыв международного авторитета страны, успешности проводимых реформ, дестабилизацию украинской банковской системы, и попытку дискредитации Национального банка в глазах международных финансовых организаций", - говорится в заявлении.



Как известно, ранее на своей странице в Facebook Тарута опубликовал сообщение, в котором заявил, что выступил с речью на обсуждении в Конгрессе вопрос коррупции в Национальном банке Украины. По словам нардепа приведенные факты заинтересовали бывшего главу ЦРУ Джеймса Вулси.



Украинская правда